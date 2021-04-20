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نجران.. إغلاق منشأتين وإصدار 3 مخالفات لعدم الالتزام بالاحترازات

900 جولة رقابية نفذتها "الأمانة" داعيةً للإبلاغ عبر قنوات تواصلها

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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نجران.. إغلاق منشأتين وإصدار 3 مخالفات لعدم الالتزام بالاحترازات
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
02:23 PM

نجران.. إغلاق منشأتين وإصدار 3 مخالفات لعدم الالتزام بالاحترازات

900 جولة رقابية نفذتها "الأمانة" داعيةً للإبلاغ عبر قنوات تواصلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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