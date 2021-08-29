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بالفيديو.. تجهيزات أمنية ونظمٌ تقنية عالية في المقر الجديد لـ"مكافحة المخدرات"

دشّنه وزير الداخلية.. و"القرني" يراهن على دوره في التصدي للشبكات الإجرامية

يضم المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض مرافق نموذجية، وتجهيزات أمنية ونظمًا تقنية متطورة تتوفر في غرفة القيادة والتحكم بالعمليات، ويأتي ضمن المرحلة الرابعة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

ودشن المباني، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية؛ حيث اطلع على معهد الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، وأطلق برامجه الجديدة في إطار تحويله إلى أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات؛ للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والتدريبي لمنسوبي المديرية.

وخلال حفل التدشين، ألقى مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما المستمر للقطاعات الأمنية؛ مما مكّن رجال الأمن من أداء مهامهم في المحافظة على الأمن والاستقرار والتصدي لنشاطات العصابات الإجرامية التي تستهدف أبناء الوطن بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وما يشتمل عليه من تجهيزات أمنية وتقنية؛ سيساهم في رفع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب وترويج المخدرات والتصدي لنشاطاتها التي تستهدف أمن المملكة.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. تجهيزات أمنية ونظمٌ تقنية عالية في المقر الجديد لـ"مكافحة المخدرات"
سبق

يضم المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض مرافق نموذجية، وتجهيزات أمنية ونظمًا تقنية متطورة تتوفر في غرفة القيادة والتحكم بالعمليات، ويأتي ضمن المرحلة الرابعة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

ودشن المباني، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية؛ حيث اطلع على معهد الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، وأطلق برامجه الجديدة في إطار تحويله إلى أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات؛ للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والتدريبي لمنسوبي المديرية.

وخلال حفل التدشين، ألقى مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما المستمر للقطاعات الأمنية؛ مما مكّن رجال الأمن من أداء مهامهم في المحافظة على الأمن والاستقرار والتصدي لنشاطات العصابات الإجرامية التي تستهدف أبناء الوطن بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وما يشتمل عليه من تجهيزات أمنية وتقنية؛ سيساهم في رفع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب وترويج المخدرات والتصدي لنشاطاتها التي تستهدف أمن المملكة.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
06:03 PM

بالفيديو.. تجهيزات أمنية ونظمٌ تقنية عالية في المقر الجديد لـ"مكافحة المخدرات"

دشّنه وزير الداخلية.. و"القرني" يراهن على دوره في التصدي للشبكات الإجرامية

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عيسى الحربي - الرياض
0
3,410

يضم المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض مرافق نموذجية، وتجهيزات أمنية ونظمًا تقنية متطورة تتوفر في غرفة القيادة والتحكم بالعمليات، ويأتي ضمن المرحلة الرابعة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

ودشن المباني، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية؛ حيث اطلع على معهد الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، وأطلق برامجه الجديدة في إطار تحويله إلى أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات؛ للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والتدريبي لمنسوبي المديرية.

وخلال حفل التدشين، ألقى مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما المستمر للقطاعات الأمنية؛ مما مكّن رجال الأمن من أداء مهامهم في المحافظة على الأمن والاستقرار والتصدي لنشاطات العصابات الإجرامية التي تستهدف أبناء الوطن بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن المقر الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وما يشتمل عليه من تجهيزات أمنية وتقنية؛ سيساهم في رفع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب وترويج المخدرات والتصدي لنشاطاتها التي تستهدف أمن المملكة.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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