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"هيئة الخبر" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

بالشراكة مع "سايتك" لتعزيز الأمن الفكري ومفهوم اللحمة الوطنية

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، بالشراكة مع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المحتوى التوعوي لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" على الشاشات الإعلانية في الشوارع الداخلية والخارجية للمركز.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرئاسة العامة للهيئة وفي فروعها بمناطق المملكة بعنوان "رب اجعل هذا البلد آمنًا" وشعار (فكر آمن.. لوطن آمن) لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، والتعريف بدور الرئاسة في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

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"هيئة الخبر" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"
سبق

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، بالشراكة مع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المحتوى التوعوي لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" على الشاشات الإعلانية في الشوارع الداخلية والخارجية للمركز.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرئاسة العامة للهيئة وفي فروعها بمناطق المملكة بعنوان "رب اجعل هذا البلد آمنًا" وشعار (فكر آمن.. لوطن آمن) لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، والتعريف بدور الرئاسة في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:23 AM

"هيئة الخبر" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

بالشراكة مع "سايتك" لتعزيز الأمن الفكري ومفهوم اللحمة الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، بالشراكة مع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المحتوى التوعوي لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" على الشاشات الإعلانية في الشوارع الداخلية والخارجية للمركز.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرئاسة العامة للهيئة وفي فروعها بمناطق المملكة بعنوان "رب اجعل هذا البلد آمنًا" وشعار (فكر آمن.. لوطن آمن) لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، والتعريف بدور الرئاسة في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

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