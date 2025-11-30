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بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ بكلية المسجد النبوي

في أقسام القرآن وعلومه والشريعة والعقيدة واللغة العربية والسنة

أعلنت كلية المسجد النبوي، عن فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ في أقسام القرآن وعلومه والشريعة والعقيدة واللغة العربية والسنة وعلومها؛ داعية الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات عبر الرابط https://twitter.com/info_fopm/status/1464814089394343943?s=24.

وأفادت الكلية بأن من شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمجلس التعليمي الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وأن يجتاز بنجاح اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وأن يكون لائقًا طبيًّا وحاصلًا على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون سعودي الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية مع موافقة مرجعة، وألا يكون قد سَبَقَ طي قيده من الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية أو سبق طي قيده من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

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بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ بكلية المسجد النبوي
سبق

أعلنت كلية المسجد النبوي، عن فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ في أقسام القرآن وعلومه والشريعة والعقيدة واللغة العربية والسنة وعلومها؛ داعية الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات عبر الرابط https://twitter.com/info_fopm/status/1464814089394343943?s=24.

وأفادت الكلية بأن من شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمجلس التعليمي الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وأن يجتاز بنجاح اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وأن يكون لائقًا طبيًّا وحاصلًا على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون سعودي الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية مع موافقة مرجعة، وألا يكون قد سَبَقَ طي قيده من الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية أو سبق طي قيده من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
08:52 AM

بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ بكلية المسجد النبوي

في أقسام القرآن وعلومه والشريعة والعقيدة واللغة العربية والسنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أعلنت كلية المسجد النبوي، عن فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ في أقسام القرآن وعلومه والشريعة والعقيدة واللغة العربية والسنة وعلومها؛ داعية الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات عبر الرابط https://twitter.com/info_fopm/status/1464814089394343943?s=24.

وأفادت الكلية بأن من شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمجلس التعليمي الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وأن يجتاز بنجاح اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وأن يكون لائقًا طبيًّا وحاصلًا على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون سعودي الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية مع موافقة مرجعة، وألا يكون قد سَبَقَ طي قيده من الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية أو سبق طي قيده من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

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