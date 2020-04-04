شاهد.. "سبق" تسجل حضوراً متكاملاً للأجهزة الأمنية بجدة لمنع التجول

رصد مخالفات وتطويق الواجهة البحرية

رصدت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة مساء أمس الجمعة مخالفات لأشخاص اخترقوا نظام منع التجول.

وتجولت" سبق" في شوارع محافظة جدة وهي خالية من المارة إلا الجهات المستثناة وعدد قليل من المخالفين وقد أقام مرور محافظة جدة نقاط تفتيش على طريق الملك عبدالعزيز مروراً بجسر الخير حتى دوار الكرة الأرضية.

فيما أقامت دوريات الأمن نقاط تفتيش لضبط المخالفين وعلى كورنيش الواجهة البحرية طوق جهاز أمن المهمات بشرطة منطقة مكة المكرمة البحر بأكمله بمساندة حرس الحدود حيث ظهر الكورنيش خالياً تماماً من المارة وفي شارع الأمير ماجد أقامت شرطة جدة نقاط تفتيش وتمكنت من خلالها من ضبط مخالفين لنظام المنع وطبقت العقوبات المقررة.

من جانبها نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة في المتابعة الأمنية لهذه المواقع لتحقيق شعار خليك بالبيت تفادياً لانتشار فيروس كورونا.