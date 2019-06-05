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مكة.. معايدة أهالي مخطط 10 بالشرائع بالأكلات الشعبية والقصائد الشعرية

لتحقيق اللحمة والترابط وتعزيز القيم الاجتماعية لدى أفراد المجتمع

أقام مخطط 10 بالشرائع، مقرًّا بجوار جامع العساف لاستقبال حفل المعايدة لأهالي الحي، والذي تجاوز عدد حضوره أكثر من 200 شخص، يتقدمهم إمام وخطيب جامع العساف عادل مرزوق الحارثي، وتخلل الحفلَ فقراتٌ متنوعة بتقديم أكلات شعبية وقصائد شعرية.

وقال القائمون على حفل المعايدة (حسن آل جار الله، وجميل ضيف الله العبادي): إن إقامة هذه الاحتفالية المباركة هدفها لمّ شمل أفراد الحي، وخارجه، وتقوية تلاحمهم فيما بينهم، وكانت المشاركة من الجميع في تنظيم هذا الحفل؛ وهو الأمر الذي أثلج صدورنا.

من جهته قال حسن آل جار الله: إن إقامة حفل المعايدة للأهالي يعزز القيم الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، ويسهم كذلك في احتواء الشباب من خلال مشاركتهم في حفل المعايدة التي تعود عليهم بالنفع؛ مضيفًا أن مشاركة أهالي الحي في هذه الاحتفالية تأتي من استشعارهم بأهمية هذه المناسبات الاجتماعية ومدى مساهمتها في تقارب المجتمع.

وأكد آل جار الله، أن العيد في حد ذاته يكتسب مدلولات وخصائص مميزة؛ أهمها الصفاء والنقاء والتسامح والتواصل بين الجيران وأهالي الحي وبين الناس بعضهم البعض، إلى جانب وصل الأرحام الذي هو شرط مهم للعيد وبث الفرحة في كل النفوس.

وقال "العبادي": إن العيد هدية لكل المؤمنين؛ فهو الفرحة التي ترتسم في كل وجه، والخير والمحبة والسلام والصفاء والتسامح، وتطهير القلوب والزيارات المتبادلة بين أهالي والجيران والأسرة والأصدقاء.

وفي نهاية الحفل، تم تقديم أكلات شعبية ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة.

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مكة.. معايدة أهالي مخطط 10 بالشرائع بالأكلات الشعبية والقصائد الشعرية
سبق

أقام مخطط 10 بالشرائع، مقرًّا بجوار جامع العساف لاستقبال حفل المعايدة لأهالي الحي، والذي تجاوز عدد حضوره أكثر من 200 شخص، يتقدمهم إمام وخطيب جامع العساف عادل مرزوق الحارثي، وتخلل الحفلَ فقراتٌ متنوعة بتقديم أكلات شعبية وقصائد شعرية.

وقال القائمون على حفل المعايدة (حسن آل جار الله، وجميل ضيف الله العبادي): إن إقامة هذه الاحتفالية المباركة هدفها لمّ شمل أفراد الحي، وخارجه، وتقوية تلاحمهم فيما بينهم، وكانت المشاركة من الجميع في تنظيم هذا الحفل؛ وهو الأمر الذي أثلج صدورنا.

من جهته قال حسن آل جار الله: إن إقامة حفل المعايدة للأهالي يعزز القيم الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، ويسهم كذلك في احتواء الشباب من خلال مشاركتهم في حفل المعايدة التي تعود عليهم بالنفع؛ مضيفًا أن مشاركة أهالي الحي في هذه الاحتفالية تأتي من استشعارهم بأهمية هذه المناسبات الاجتماعية ومدى مساهمتها في تقارب المجتمع.

وأكد آل جار الله، أن العيد في حد ذاته يكتسب مدلولات وخصائص مميزة؛ أهمها الصفاء والنقاء والتسامح والتواصل بين الجيران وأهالي الحي وبين الناس بعضهم البعض، إلى جانب وصل الأرحام الذي هو شرط مهم للعيد وبث الفرحة في كل النفوس.

وقال "العبادي": إن العيد هدية لكل المؤمنين؛ فهو الفرحة التي ترتسم في كل وجه، والخير والمحبة والسلام والصفاء والتسامح، وتطهير القلوب والزيارات المتبادلة بين أهالي والجيران والأسرة والأصدقاء.

وفي نهاية الحفل، تم تقديم أكلات شعبية ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:03 AM

مكة.. معايدة أهالي مخطط 10 بالشرائع بالأكلات الشعبية والقصائد الشعرية

لتحقيق اللحمة والترابط وتعزيز القيم الاجتماعية لدى أفراد المجتمع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
2,391

أقام مخطط 10 بالشرائع، مقرًّا بجوار جامع العساف لاستقبال حفل المعايدة لأهالي الحي، والذي تجاوز عدد حضوره أكثر من 200 شخص، يتقدمهم إمام وخطيب جامع العساف عادل مرزوق الحارثي، وتخلل الحفلَ فقراتٌ متنوعة بتقديم أكلات شعبية وقصائد شعرية.

وقال القائمون على حفل المعايدة (حسن آل جار الله، وجميل ضيف الله العبادي): إن إقامة هذه الاحتفالية المباركة هدفها لمّ شمل أفراد الحي، وخارجه، وتقوية تلاحمهم فيما بينهم، وكانت المشاركة من الجميع في تنظيم هذا الحفل؛ وهو الأمر الذي أثلج صدورنا.

من جهته قال حسن آل جار الله: إن إقامة حفل المعايدة للأهالي يعزز القيم الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، ويسهم كذلك في احتواء الشباب من خلال مشاركتهم في حفل المعايدة التي تعود عليهم بالنفع؛ مضيفًا أن مشاركة أهالي الحي في هذه الاحتفالية تأتي من استشعارهم بأهمية هذه المناسبات الاجتماعية ومدى مساهمتها في تقارب المجتمع.

وأكد آل جار الله، أن العيد في حد ذاته يكتسب مدلولات وخصائص مميزة؛ أهمها الصفاء والنقاء والتسامح والتواصل بين الجيران وأهالي الحي وبين الناس بعضهم البعض، إلى جانب وصل الأرحام الذي هو شرط مهم للعيد وبث الفرحة في كل النفوس.

وقال "العبادي": إن العيد هدية لكل المؤمنين؛ فهو الفرحة التي ترتسم في كل وجه، والخير والمحبة والسلام والصفاء والتسامح، وتطهير القلوب والزيارات المتبادلة بين أهالي والجيران والأسرة والأصدقاء.

وفي نهاية الحفل، تم تقديم أكلات شعبية ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة.

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