للمرة الثانية.. محافظ المجاردة يقف على عبّارات قرى الغمرة

وقف سعيد بن علي بن دلبوح، محافظ المجاردة، عصر اليوم، برفقة رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي، ومدير المشاريع ببلدية المجاردة المهندس غرم الله الزهراني، ومدير الخدمات بالبلدية صالح الغامدي، على مشروع العبّارات الواقعة بالوادي الرابط بين قرية الغمرة ومركز خاط، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها المحافظ للموقع ذاته.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله-، وضمن زيارات محافظ المجاردة التفقدية للمحافظة ومراكزها؛ وذلك لمتابعة احتياجات الأهالي والمشاريع المتعثرة.

وقال رئيس بلدية المجاردة: "بالنسبة لانقطاع الوادي اليوم بسبب الأمطار فقد تم فتحه، وعادت الأمطار بعد العصر بقطع الطريق، والعمل جارٍ لفتحه. أما بالنسبة للعبّارات فكما بيَّنا سابقًا فقد نُفذت من الصيانة في ميزانية 2018 بعدد عشر فتحات، وتم عمل دراسة لإكمالها في ميزانية هذا العام 2019 إلا أنه ورد توجيه بإيقاف تنفيذ أي مشاريع في الأودية إلا بعد انتهاء مكتب (خطيب وعلمي) من عمل الدراسات الهيدرولوجية لجميع الأودية في منطقة عسير".

وأضاف: "علمًا بأن هذه العبّارات لم تُستخدم، ولم تتأثر بالسيول، ولا يمكن استخدامها قبل إكمال العبّارات بكامل عرض الوادي؛ وذلك لكِبَر عرض الوادي، ولكميات السيول الكبيرة التي تأتي من محافظة النماص".