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ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 805 حالات وفاة .. عالمياً

في الصين .. تجاوزت الإصابة 36 ألفاً و600 شخص في أقل من شهرين

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم، إلى 805 حالات وفاة.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكّدة في الصين وحدها 36 ألفاً و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وتخطت هذه الأرقام حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامَي 2002 و2003، الذي أودى بحياة 774 شخصاً في أنحاء العالم.

فيروس كورونا الجديد الصين

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ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 805 حالات وفاة .. عالمياً
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم، إلى 805 حالات وفاة.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكّدة في الصين وحدها 36 ألفاً و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وتخطت هذه الأرقام حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامَي 2002 و2003، الذي أودى بحياة 774 شخصاً في أنحاء العالم.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:16 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 805 حالات وفاة .. عالمياً

في الصين .. تجاوزت الإصابة 36 ألفاً و600 شخص في أقل من شهرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم، إلى 805 حالات وفاة.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكّدة في الصين وحدها 36 ألفاً و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وتخطت هذه الأرقام حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامَي 2002 و2003، الذي أودى بحياة 774 شخصاً في أنحاء العالم.

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