ألمانيا: وزير الصحة يدعم استئناف الدوري في 15 مايو

حظيت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بدعم وزير الصحة ينز سباهن الذي أيد الثلاثاء، مخططها لاستئناف الموسم في الأيام العشرة المقبلة، على رغم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين.

ورأى سباهن في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" أن "البرنامج الأساسي (لرابطة الدوري) منطقي ويمكن أن يكون بمثابة نموذج للرياضات المحترفة الأخرى. لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".

وتأمل رابطة الدوري في أن تنال الأربعاء الضوء الأخضر لاستئناف الموسم في 15 مايو حين تجتمع المستشارة أنغيلا ميركل بقادة المقاطعات الألمانية الـ16 في اتصال عبر تقنية الفيديو.

لكن مخطط استئناف الموسم أصبح محط شك الاثنين بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها اللاعبون، المدربون والطواقم، عن إصابة 10 أشخاص بفيروس "كوفيد-19"، بينهم ثلاثة من فريق الدرجة الأولى كولن.

وأوقف هرتا على الفور العاجي سالمون كالو (34 عاماً) الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، بسبب نشره فيديو يظهر مصافحته للاعبين في خطوة رحب بها سباهن قائلاً "كان من المهم أن يظهر النادي وجود عواقب بعد هذا الفيديو، وآمل أن يفهم الجميع الآن أن المسألة خطيرة".

وأعطى كل من سباهن ووزير الداخلية والرياضة هورسن سيهوفر موافقته على القواعد الإرشادية الصارمة، كما الحال بالنسبة لرئيسي حكومتي مقاطعتي بافاريا وشمال الراين-وستفاليا.

وقال سباهن إنه إذا استؤنف الموسم الكروي، فسيصبح الدوري الألماني مثالاً يحتذى به كأول بطولة من الدوريات الخمس الكبرى تعاود نشاطها.