سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43.256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32.446.915‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏.‏

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎43.256‎‏ إصابة مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-08 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43.256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32.446.915‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏.‏

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 10:59 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎43.256‎‏ إصابة مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة بفيروس كورونا إجمالي عدد الإصابات ‏‎32.446.915‎‏ فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43.256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32.446.915‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏.‏