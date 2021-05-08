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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎43.256‎‏ إصابة مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات ‏‎32.446.915‎‏ فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43.256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32.446.915‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎43.256‎‏ إصابة مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43.256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32.446.915‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏.‏

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:59 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎43.256‎‏ إصابة مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات ‏‎32.446.915‎‏ فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43.256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32.446.915‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557.857‎‏.‏

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