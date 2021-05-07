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أمانة جدة تنجز 45% من مشروع تصريف مياه الأمطار للمنار

بتكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 239.497 مليون ريال

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 45% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المنار بطريقة الحفر المفتوح، الهادف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار والأجواد والسامر والتوفيق، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 239.497 مليون ريال.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني: المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار شمال شرق المحافظة، ويشمل تركيب أنابيب بطول 9.741 متراً وتصل أقطارها إلى ثلاثة آلاف ملم، بالإضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.


وأضاف: المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 572 يدًا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة.

وأردف "الزهراني": الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 75 ألف متر مكعب وبعمق يصل إلى 13 مترا، كما اشتمل على تركيب 139 منهول.

وتابع: الأعمال ستتضمن إعادة السفلتة وتحسينها، وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.

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أمانة جدة تنجز 45% من مشروع تصريف مياه الأمطار للمنار
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 45% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المنار بطريقة الحفر المفتوح، الهادف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار والأجواد والسامر والتوفيق، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 239.497 مليون ريال.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني: المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار شمال شرق المحافظة، ويشمل تركيب أنابيب بطول 9.741 متراً وتصل أقطارها إلى ثلاثة آلاف ملم، بالإضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.


وأضاف: المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 572 يدًا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة.

وأردف "الزهراني": الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 75 ألف متر مكعب وبعمق يصل إلى 13 مترا، كما اشتمل على تركيب 139 منهول.

وتابع: الأعمال ستتضمن إعادة السفلتة وتحسينها، وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:55 PM

أمانة جدة تنجز 45% من مشروع تصريف مياه الأمطار للمنار

بتكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 239.497 مليون ريال

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 45% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المنار بطريقة الحفر المفتوح، الهادف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار والأجواد والسامر والتوفيق، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 239.497 مليون ريال.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني: المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار شمال شرق المحافظة، ويشمل تركيب أنابيب بطول 9.741 متراً وتصل أقطارها إلى ثلاثة آلاف ملم، بالإضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.


وأضاف: المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 572 يدًا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة.

وأردف "الزهراني": الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 75 ألف متر مكعب وبعمق يصل إلى 13 مترا، كما اشتمل على تركيب 139 منهول.

وتابع: الأعمال ستتضمن إعادة السفلتة وتحسينها، وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.

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