الشلهوب: السعودية تستحق أن تكون بطلة لكأس آسيا.. ولا أهتم بالإنجازات الفردية

قال محمد الشلهوب نجم نادي الهلال في تصريحات إذاعية إن الخمس دقائق التي جاءت فيها أهداف نادي السد الثلاثة في شباك فريقه هي التي غيرت مجرى المباراة، حيث واجهنا مدرباً كبيراً تمكن من نقل خبرته العالمية للفريق بعدم الاستسلام حتى صافرة النهاية.

وتابع: صحيح لم نظهر في مباراة السد بالشكل المطلوب لكن من إيجابيات هذه المباراة رغبتنا في الوصول للنهائي، فاللاعب السعودي لديه قابلية للتطور ويملك ثقافة اللاعب المحترف إلا أن ظروف مباراة السد هي من جعلت فريقنا يظهر بهذا الشكل.

وأضاف: ليس سهلاً علينا أن ننهي مباراة نصف النهائي بخطف بطاقة الترشح ومن ثم تبدأ الاستعداد لمباراة الديربي في منافسات الدوري مع الغريم التقليدي، ولكن دائماً نفكر بكل مباراة على حدة حيث طوينا فرحة التأهل وبدأنا من اليوم الثاني التحضير لمواجهة النصر.

وأوضح أن سبب تواجده على خط الملعب في مباراة السد بعد تلقي فريقه الهدف الثالث جاء من أجل تحفيز زملائه للتركيز في اللقاء وهو ما نتج عنه تسجيل الهدف الثاني الذي قلص النتيجة وموضحاً في الوقت ذاته أنها المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك.

وكشف أنه لديه رغبة وإصراراً لإكمال مشواره في كرة القدم رغم تقدمه في العمر وأنه لا يهتم بتحقيق الإنجازات الفردية بقدر ما يفكر بحصد الألقاب الجماعية مع الفريق لأن النادي والجمهور يستحقان البطولة الآسيوية لاسيما وأن التتويج باللقب تأخر بالنسبة للأندية السعودية كون بلادنا تستحق أن تكون بطلة لهذه الكأس وبالأخص لنادي الهلال.

وأشار الشلهوب أن الحظ لم يحالف الهلال في النهائيين السابقين أمام سيدني وأوراو الياباني وأمنياتي المشاركة في مباراة نهائي آسيا ولكن الأهم هو حصول الهلال على البطولة.