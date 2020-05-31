كورونا والعالم.. أكثر من ستة ملايين مصاب والوفيات تتجاوز 367 ألفاً

تكافح البرازيل وتشيلي والمكسيك لكبح انتشار الفيروس الذي وصل إلى ذورته

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ستة ملايين شخص، أمس السبت، وفقاً لإحصاء لرويترز، كما تخطت الوفيات في أمريكا اللاتينية حاجز الخمسين ألفاً.

ووفق "سكاي نيوز" تكافح دول أبرزها البرازيل وتشيلي والمكسيك لكبح انتشار الفيروس الذي وصل إلى ذورته في بادئ الأمر في الصين خلال فبراير الماضي قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة.

وأودى كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الناجم عن الإصابة بالفيروس بحياة أكثر من 367 ألف شخص في أنحاء العالم، في حين يعتقد البعض أن الرقم أعلى من ذلك مع قلة الاختبارات وعدم إبلاغ عديد من الدول عن وفيات سوى المسجلة في المستشفيات فقط.