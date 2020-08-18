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‪ "الغامدي" قائمًا بأعمال الملحقية بألمانيا


كلف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الغامدي قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية بألمانيا.

فيما رفع "الغامدي" شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولنائبه للجامعات والبحث والابتكار ولوكيلة الوزارة لشؤون البعثات وللأمين العام للملحقيات على هذه الثقة
في تكليفه قائمًا بأعمال المحلقية الثقافية بألمانيا.

ودعا "الغامدي" الله إلى أن يكون هذا التكليف عونًا له في تذليل الصعاب وخدمة أبنائنا المبتعثين في جميع دول الإشراف التابعة لملحقية ألمانيا وباقي فريق العمل بالملحقية.

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‪ "الغامدي" قائمًا بأعمال الملحقية بألمانيا
سبق


كلف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الغامدي قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية بألمانيا.

فيما رفع "الغامدي" شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولنائبه للجامعات والبحث والابتكار ولوكيلة الوزارة لشؤون البعثات وللأمين العام للملحقيات على هذه الثقة
في تكليفه قائمًا بأعمال المحلقية الثقافية بألمانيا.

ودعا "الغامدي" الله إلى أن يكون هذا التكليف عونًا له في تذليل الصعاب وخدمة أبنائنا المبتعثين في جميع دول الإشراف التابعة لملحقية ألمانيا وباقي فريق العمل بالملحقية.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:25 PM

‪ "الغامدي" قائمًا بأعمال الملحقية بألمانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كلف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الغامدي قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية بألمانيا.

فيما رفع "الغامدي" شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولنائبه للجامعات والبحث والابتكار ولوكيلة الوزارة لشؤون البعثات وللأمين العام للملحقيات على هذه الثقة
في تكليفه قائمًا بأعمال المحلقية الثقافية بألمانيا.

ودعا "الغامدي" الله إلى أن يكون هذا التكليف عونًا له في تذليل الصعاب وخدمة أبنائنا المبتعثين في جميع دول الإشراف التابعة لملحقية ألمانيا وباقي فريق العمل بالملحقية.

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