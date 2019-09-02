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"الغذاء والدواء" و"مكافحة المخدرات" تراقبان صرف الأدوية الإدمانية

من خلال اتفاقية تهدف لتنفيذ حملات توعوية حول الاستخدام الآمن

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اتفاقية تعاون؛ بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني، وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون بالرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمين العام اللواء خليفة بن علي الخليفة.

وتتمثل مجالات التعاون في رصد ومراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني لإحكام الرقابة عليها، وتبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بمجالات الإدمان والأدوية المقيدة ذات البعد الإدماني، والتنسيق والتخطيط والتنفيذ المشترك لحملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لتلك الأدوية والأضرار المترتبة على إساءة استخدامها.

وتشمل الاتفاقية، التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بما في ذلك الأبحاث المعنية بحجم مشكلة إساءة استخدام الأدوية المقيدة ذات البعد الإدماني، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف.

وستشارك "الغذاء والدواء" واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها الطرفان في المجالات المشتركة.

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"الغذاء والدواء" و"مكافحة المخدرات" تراقبان صرف الأدوية الإدمانية
سبق

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اتفاقية تعاون؛ بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني، وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون بالرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمين العام اللواء خليفة بن علي الخليفة.

وتتمثل مجالات التعاون في رصد ومراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني لإحكام الرقابة عليها، وتبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بمجالات الإدمان والأدوية المقيدة ذات البعد الإدماني، والتنسيق والتخطيط والتنفيذ المشترك لحملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لتلك الأدوية والأضرار المترتبة على إساءة استخدامها.

وتشمل الاتفاقية، التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بما في ذلك الأبحاث المعنية بحجم مشكلة إساءة استخدام الأدوية المقيدة ذات البعد الإدماني، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف.

وستشارك "الغذاء والدواء" واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها الطرفان في المجالات المشتركة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
03:06 PM

"الغذاء والدواء" و"مكافحة المخدرات" تراقبان صرف الأدوية الإدمانية

من خلال اتفاقية تهدف لتنفيذ حملات توعوية حول الاستخدام الآمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اتفاقية تعاون؛ بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني، وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون بالرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمين العام اللواء خليفة بن علي الخليفة.

وتتمثل مجالات التعاون في رصد ومراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني لإحكام الرقابة عليها، وتبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بمجالات الإدمان والأدوية المقيدة ذات البعد الإدماني، والتنسيق والتخطيط والتنفيذ المشترك لحملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لتلك الأدوية والأضرار المترتبة على إساءة استخدامها.

وتشمل الاتفاقية، التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بما في ذلك الأبحاث المعنية بحجم مشكلة إساءة استخدام الأدوية المقيدة ذات البعد الإدماني، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف.

وستشارك "الغذاء والدواء" واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها الطرفان في المجالات المشتركة.

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