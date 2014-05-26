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المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل

"الخارجية" حذرت من العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" أن مناقشات المبعوث الأمريكي ستركز على تحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام وعاجل؛ لضمان تسليم السلع التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن بانتظام ودون عراقيل والانتقال إلى عملية سياسية شاملة.

وأضافت أن "ليندركينج" سيواصل العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.

وحذرت من العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب.

وأشارت إلى أن "ليندركينج" سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق، عبر جميع الموانئ، وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم.

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المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" أن مناقشات المبعوث الأمريكي ستركز على تحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام وعاجل؛ لضمان تسليم السلع التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن بانتظام ودون عراقيل والانتقال إلى عملية سياسية شاملة.

وأضافت أن "ليندركينج" سيواصل العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.

وحذرت من العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب.

وأشارت إلى أن "ليندركينج" سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق، عبر جميع الموانئ، وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
09:24 PM

المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل

"الخارجية" حذرت من العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)؛ لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" أن مناقشات المبعوث الأمريكي ستركز على تحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام وعاجل؛ لضمان تسليم السلع التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن بانتظام ودون عراقيل والانتقال إلى عملية سياسية شاملة.

وأضافت أن "ليندركينج" سيواصل العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.

وحذرت من العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب.

وأشارت إلى أن "ليندركينج" سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق، عبر جميع الموانئ، وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم.

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