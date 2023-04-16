ابتداء من 27 أبريل .. سويسرا تخفف قيود "كورونا" تدريجياً

ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الخميس)، أنها ستبدأ تدريجياً اعتباراً من 27 أبريل (نيسان)، في تخفيف القيود الجذرية التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

وبينت الحكومة أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات، وستسمح بفتح محلات تصفيف الشعر والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الإلزامية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 مايو (أيار) المقبل؛ وفقاً لـ"رويترز".

وستشمل المرحلة الثالثة فتح المدارس الثانوية والمهنية والجامعات اعتبارًا من الثامن من يونيو/ حزيران.