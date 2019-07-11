عسير.. حراس أمن مستشفى المجاردة بلا رواتب منذ 42 يومًا

ناشدوا "العمل" و"الصحة" والشركة المتعاقدة بإيجاد حل سريع

عبّر عدد من حراس الأمن وموظفي إحدى الشركات بمستشفى المجاردة العام في منطقة عسير، عن استيائهم من تأخر مرتباتهم لـ11 يومًا حتى الآن؛ مؤكدين أن المرتب الأخير لهم كان قبل 42 يومًا دون تحرك من الشركة المتعاقدة، تحتفظ "سبق" باسمها.

وقال المتضررون لـ"سبق": جميع حراس الأمن السعوديين، والموظفين المتعاقدين مع إحدى الشركات بمستشفى المجاردة، لم يتسلموا مرتباتهم للشهر المنصرم، ومضى على موعد الإيداع 11 يومًا؛ حيث جرت العادة باستلام المرتبات مطلع كل شهر ميلادي؛ أي أنه مضى 42 يومًا عن آخر راتب.

وأضافوا: "الجميع ملتزم بارتباطات عائلية وأقساط بنكية ومصاريف أسرية؛ لا سيما وأن هذا التأخير صادف شهر شوال الذي تكثر فيه الالتزامات المالية؛ ولكن لم نجد حلًا من شركتنا على الرغم من المطالبات المستمرة لما يزيد على 50 مواطنًا، ومع ذلك لم نجد إجابة حول تساؤلاتنا".

وناشد المتضررون وزارة العمل والصحة والشركة المتعاقدة، بإيجاد حل لهذا التأخير غير المبرر.