"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر لـ6 مساءً
حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل "الحناكية والعلا والمهد وخيبر"
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر لـ6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-09
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:40 AM
"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر لـ6 مساءً
حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل "الحناكية والعلا والمهد وخيبر"
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.