وغادرت المملكة.. جامعة حائل: أنهينا عقد "الأكاديمية المتعاطفة مع الإخوان"

تغريدةٌ طالبتها بالتحقيق فكان التجاوب من المتحدث: لا تربطها حاليًا بنا علاقة

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، في حسابه على "تويتر"، أن جامعة حائل أنهت -العام الدراسي الماضي- عقد أكاديمية بالجامعة تعاطفت مع جماعات محظورة.

جاء ذلك في رده على إحدى التغريدات التي أشارت إلى وجود أكاديمية تُبدي تعاطفها مع جماعة "الإخوان المسلمين" والمطالبة بالتحقيق معها في ذلك؛ مشيرًا إلى أن الأكاديمية غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة.