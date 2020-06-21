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ليبيا: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 15 حالة من الفيروس في ليبيا.

وقال المركز، في بيان، إنه تسلّم السبت، 974 عيّنة موزعة للكشف عن فيروس كورونا لتتأكّد سلبية 950 عيّنة بينها 15 حالة شفاء، وإيجابية 24 عيّنة، توزعت بواقع 10 حالات جديدة و13 حالة مخالطة وحالة قادمة من الجنوب.

وتوزعت العيّنات التي تسلّمها المركز بواقع 425 عيّنة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و47 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و7 عيّنات من مستشفى طرابلس الجامعي، و255 عيّنة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و25 عيّنة من مختبر مستشفى الكويفية.

كما تسلّم المركز الوطني 97 عيّنة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و87 عيّنة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و8 عيّنات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و23 عيّنة من مختبر فرع المركز غريان.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 15 حالة من الفيروس في ليبيا.

وقال المركز، في بيان، إنه تسلّم السبت، 974 عيّنة موزعة للكشف عن فيروس كورونا لتتأكّد سلبية 950 عيّنة بينها 15 حالة شفاء، وإيجابية 24 عيّنة، توزعت بواقع 10 حالات جديدة و13 حالة مخالطة وحالة قادمة من الجنوب.

وتوزعت العيّنات التي تسلّمها المركز بواقع 425 عيّنة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و47 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و7 عيّنات من مستشفى طرابلس الجامعي، و255 عيّنة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و25 عيّنة من مختبر مستشفى الكويفية.

كما تسلّم المركز الوطني 97 عيّنة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و87 عيّنة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و8 عيّنات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و23 عيّنة من مختبر فرع المركز غريان.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:38 AM

ليبيا: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 15 حالة من الفيروس في ليبيا.

وقال المركز، في بيان، إنه تسلّم السبت، 974 عيّنة موزعة للكشف عن فيروس كورونا لتتأكّد سلبية 950 عيّنة بينها 15 حالة شفاء، وإيجابية 24 عيّنة، توزعت بواقع 10 حالات جديدة و13 حالة مخالطة وحالة قادمة من الجنوب.

وتوزعت العيّنات التي تسلّمها المركز بواقع 425 عيّنة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و47 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و7 عيّنات من مستشفى طرابلس الجامعي، و255 عيّنة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و25 عيّنة من مختبر مستشفى الكويفية.

كما تسلّم المركز الوطني 97 عيّنة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و87 عيّنة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و8 عيّنات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و23 عيّنة من مختبر فرع المركز غريان.

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