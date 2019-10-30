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عبوة ناسفة تنهي حياة قيادي حوثي كبير في البيضاء

مجهولون فجَّروها أثناء مرور سيارته وسط المحافظة

في حادثة يلفُّها الغموض، قُتِل قيادي كبير في مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، في تفجير استهدفه في محافظة البيضاء غرب اليمن.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في محافظة البيضاء، أن مجهولين فجّروا عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور سيارة مدير مديرية الزاهر أحمد عبدالقوي الحميقاني، في الطريق الدائري بمدينة البيضاء وسط المحافظة.

وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل "الحميقاني" على الفور، وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح بالغة.

مليشيا الحوثي محافظة البيضاء

الرئيسية/ أخبار العالم

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عبوة ناسفة تنهي حياة قيادي حوثي كبير في البيضاء
سبق

في حادثة يلفُّها الغموض، قُتِل قيادي كبير في مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، في تفجير استهدفه في محافظة البيضاء غرب اليمن.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في محافظة البيضاء، أن مجهولين فجّروا عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور سيارة مدير مديرية الزاهر أحمد عبدالقوي الحميقاني، في الطريق الدائري بمدينة البيضاء وسط المحافظة.

وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل "الحميقاني" على الفور، وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح بالغة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
06:51 PM

عبوة ناسفة تنهي حياة قيادي حوثي كبير في البيضاء

مجهولون فجَّروها أثناء مرور سيارته وسط المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حادثة يلفُّها الغموض، قُتِل قيادي كبير في مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، في تفجير استهدفه في محافظة البيضاء غرب اليمن.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في محافظة البيضاء، أن مجهولين فجّروا عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور سيارة مدير مديرية الزاهر أحمد عبدالقوي الحميقاني، في الطريق الدائري بمدينة البيضاء وسط المحافظة.

وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل "الحميقاني" على الفور، وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح بالغة.

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