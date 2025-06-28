في بطولة ألعاب القوى.. ذهبيتان لقوى الإعاقة في انطلاق ملتقى تونس الدولي
افتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين.
وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق 100م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية.
وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق 100م "تصنيف T37" بزمن 12,36 ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق 100 م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى.
في بطولة ألعاب القوى.. ذهبيتان لقوى الإعاقة في انطلاق ملتقى تونس الدولي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-06-28
افتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين.
وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق 100م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية.
وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق 100م "تصنيف T37" بزمن 12,36 ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق 100 م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:21 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:37 PM
في بطولة ألعاب القوى.. ذهبيتان لقوى الإعاقة في انطلاق ملتقى تونس الدولي
افتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين.
وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق 100م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية.
وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق 100م "تصنيف T37" بزمن 12,36 ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق 100 م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى.