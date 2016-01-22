شاهد.. أمير الرياض يدشن 9 مراكز إسعافية وأسطولاً حديثاً لسياراتها

تعمل على مدار الساعة بـ50 سيارة مجهزة بأحدث التقنيات العملية والطبية

دشّن أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم بدء عمل تسعة مراكز إسعافية بمدينة الرياض، والأسطول الحديث لسيارات الإسعاف الذي يفوق 50 سيارة مجهزة بأحدث التقنيات العملية والطبية.

جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني.

وقدّم الدكتور "القحطاني" شرحاً عن المراكز الإسعافية التي شملت أحياء الرياض: (النفل - السعادة - الملك فهد - الملك فيصل - لبن الغربي - الندوة - النسيم الغربي - طويق 2 - نمار) والتي ستعمل على مدار الساعة، معرباً عن بالغ شكره وتقديره على متابعة سموه ودعمه الكامل لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة.

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود لقطاع الإسعاف بالمنطقة والاهتمام الصحي الشامل للمواطن والمقيم.