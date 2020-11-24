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أول تعليق لـ"جون كيري" بعد عودته للحكومة ضمن فريق "بايدن"

"جو" أعلن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين بينهم الوزير الأسبق

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون المناخ.

وفي أول تعليق له، قال كيري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أمريكا ستحظى قريبًا بحكومة تتعامل مع أزمة المناخ كما تتعامل مع التهديد للأمن القومي الذي هو (التغير المناخي) عليه، أنا فخور بأن أكون شريكًا مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحراك التغير المناخي للتعامل مع هذه القضية كمبعوث خاص للمناخ".

وفي تغريدة منفصلة تابع كيري وفق ما نقلت سي إن إن العربية: "العمل الذي بدأناه في اتفاقية باريس بعيد عن النهاية، أعود للحكومة لإعادة أمريكا على الطريق للتطرق إلى التحدي الأصعب في هذا الجيل ولهؤلاء القادمين..".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

ويذكر أن بايدن اختار أليخاندرو مايوركاس، ليكون وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى هذه الحقيبة، بعد أن كان نائبًا سابقًا لوزير الأمن الداخلي، في حين اختار أنتوني بلينيكن، كوزير للخارجية.

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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أول تعليق لـ"جون كيري" بعد عودته للحكومة ضمن فريق "بايدن"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون المناخ.

وفي أول تعليق له، قال كيري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أمريكا ستحظى قريبًا بحكومة تتعامل مع أزمة المناخ كما تتعامل مع التهديد للأمن القومي الذي هو (التغير المناخي) عليه، أنا فخور بأن أكون شريكًا مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحراك التغير المناخي للتعامل مع هذه القضية كمبعوث خاص للمناخ".

وفي تغريدة منفصلة تابع كيري وفق ما نقلت سي إن إن العربية: "العمل الذي بدأناه في اتفاقية باريس بعيد عن النهاية، أعود للحكومة لإعادة أمريكا على الطريق للتطرق إلى التحدي الأصعب في هذا الجيل ولهؤلاء القادمين..".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

ويذكر أن بايدن اختار أليخاندرو مايوركاس، ليكون وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى هذه الحقيبة، بعد أن كان نائبًا سابقًا لوزير الأمن الداخلي، في حين اختار أنتوني بلينيكن، كوزير للخارجية.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
02:15 PM

أول تعليق لـ"جون كيري" بعد عودته للحكومة ضمن فريق "بايدن"

"جو" أعلن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين بينهم الوزير الأسبق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون المناخ.

وفي أول تعليق له، قال كيري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أمريكا ستحظى قريبًا بحكومة تتعامل مع أزمة المناخ كما تتعامل مع التهديد للأمن القومي الذي هو (التغير المناخي) عليه، أنا فخور بأن أكون شريكًا مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحراك التغير المناخي للتعامل مع هذه القضية كمبعوث خاص للمناخ".

وفي تغريدة منفصلة تابع كيري وفق ما نقلت سي إن إن العربية: "العمل الذي بدأناه في اتفاقية باريس بعيد عن النهاية، أعود للحكومة لإعادة أمريكا على الطريق للتطرق إلى التحدي الأصعب في هذا الجيل ولهؤلاء القادمين..".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

ويذكر أن بايدن اختار أليخاندرو مايوركاس، ليكون وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى هذه الحقيبة، بعد أن كان نائبًا سابقًا لوزير الأمن الداخلي، في حين اختار أنتوني بلينيكن، كوزير للخارجية.

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