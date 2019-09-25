النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

" بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالم

قال: يجب أن نعمل معا لوقف سلوكها الخبيث وقواتنا بالخليج "للردع"

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، و"هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عملا مشتركا.

وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".

وكان بامبيو قال الأحد الماضي، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".

وبحسب سكاي نيوز عربية تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية، إيران المسؤولية عنه.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.

ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
" بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالم
سبق

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، و"هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عملا مشتركا.

وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".

وكان بامبيو قال الأحد الماضي، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".

وبحسب سكاي نيوز عربية تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية، إيران المسؤولية عنه.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.

ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:50 AM

" بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالم

قال: يجب أن نعمل معا لوقف سلوكها الخبيث وقواتنا بالخليج "للردع"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,284

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، و"هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عملا مشتركا.

وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".

وكان بامبيو قال الأحد الماضي، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".

وبحسب سكاي نيوز عربية تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية، إيران المسؤولية عنه.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.

ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,011
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,130
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,130
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,705

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة