" بومبيو": إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن بالعالم

قال: يجب أن نعمل معا لوقف سلوكها الخبيث وقواتنا بالخليج "للردع"

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، و"هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عملا مشتركا.

وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".

وكان بامبيو قال الأحد الماضي، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".

وبحسب سكاي نيوز عربية تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية، إيران المسؤولية عنه.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو.

ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنه.