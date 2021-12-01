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"الصحة": أخذ اللقاحات وتعزيزها بالجرعة المنشطة أفضل وسيلة لمواجهة المتحورات

أوضحت أن خطورة المتحور تتوقف على شدة الأعراض ومدى الانتشار والاستجابة للقاح

أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة المنشطة؛ أفضل وسيلة للتعامل مع المتحورات.

وقالت الوزارة: تنشأ المتحورات نتيجة انخفاض نسبة التحصين، مما يؤدي إلى تزايد انتشار الفيروس في أوساط غير المحصنين، الذي يقود بدوره إلى تغيّر شكل وتسلسل الفيروس، وظهور متحور جديد.

وأضافت في "إنفوجرافيك" نشرته اليوم عبر "تويتر": قد يكون المتحور غير مثير للاهتمام أو القلق، وقد يكون بنفس قدرة الفيروس الأصلي، وأحيانًا قد يكون المتحور أشد خطورة.

وأشارت الوزارة إلى أن شدة الخطورة ترتبط بمدى قوة أعراض الفيروس، وسرعة انتشاره، وعدم استجابته للقاحات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": أخذ اللقاحات وتعزيزها بالجرعة المنشطة أفضل وسيلة لمواجهة المتحورات
سبق

أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة المنشطة؛ أفضل وسيلة للتعامل مع المتحورات.

وقالت الوزارة: تنشأ المتحورات نتيجة انخفاض نسبة التحصين، مما يؤدي إلى تزايد انتشار الفيروس في أوساط غير المحصنين، الذي يقود بدوره إلى تغيّر شكل وتسلسل الفيروس، وظهور متحور جديد.

وأضافت في "إنفوجرافيك" نشرته اليوم عبر "تويتر": قد يكون المتحور غير مثير للاهتمام أو القلق، وقد يكون بنفس قدرة الفيروس الأصلي، وأحيانًا قد يكون المتحور أشد خطورة.

وأشارت الوزارة إلى أن شدة الخطورة ترتبط بمدى قوة أعراض الفيروس، وسرعة انتشاره، وعدم استجابته للقاحات.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
02:12 PM

"الصحة": أخذ اللقاحات وتعزيزها بالجرعة المنشطة أفضل وسيلة لمواجهة المتحورات

أوضحت أن خطورة المتحور تتوقف على شدة الأعراض ومدى الانتشار والاستجابة للقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,323

أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة المنشطة؛ أفضل وسيلة للتعامل مع المتحورات.

وقالت الوزارة: تنشأ المتحورات نتيجة انخفاض نسبة التحصين، مما يؤدي إلى تزايد انتشار الفيروس في أوساط غير المحصنين، الذي يقود بدوره إلى تغيّر شكل وتسلسل الفيروس، وظهور متحور جديد.

وأضافت في "إنفوجرافيك" نشرته اليوم عبر "تويتر": قد يكون المتحور غير مثير للاهتمام أو القلق، وقد يكون بنفس قدرة الفيروس الأصلي، وأحيانًا قد يكون المتحور أشد خطورة.

وأشارت الوزارة إلى أن شدة الخطورة ترتبط بمدى قوة أعراض الفيروس، وسرعة انتشاره، وعدم استجابته للقاحات.

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