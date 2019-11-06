النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الرياض يستقبل "العسيري"

بعد تعيينه مديرًا لفرع هيئة المعروف بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بعد تعيينه رئيسًا لفرع الهيئة بالرياض.

وتمنّى نائب أمير الرياض التوفيق والنجاح للشيخ "العسيري" فيما كُلّف به، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع.

نائب أمير الرياض مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الرياض يستقبل "العسيري"
سبق

استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بعد تعيينه رئيسًا لفرع الهيئة بالرياض.

وتمنّى نائب أمير الرياض التوفيق والنجاح للشيخ "العسيري" فيما كُلّف به، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
05:34 PM

نائب أمير الرياض يستقبل "العسيري"

بعد تعيينه مديرًا لفرع هيئة المعروف بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
160

استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بعد تعيينه رئيسًا لفرع الهيئة بالرياض.

وتمنّى نائب أمير الرياض التوفيق والنجاح للشيخ "العسيري" فيما كُلّف به، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,797
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,996
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,401
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,639

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة