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ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا"

15 ولاية أعلنت اكتشاف الحالات

ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً.

ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً.

ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:29 PM

ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا"

15 ولاية أعلنت اكتشاف الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً.

ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم.

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