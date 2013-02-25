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الآسيوي: يقرر منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة لدوري الأبطال لـ "شنغهاي" الصيني

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة ضمن دوري أبطال آسيا 2021، بعد استبعاد نادي شاندونغ لونينغ الصيني، الذي تم سحب رخصته للمشاركة من قِبل لجنة أهلية المشاركة في الاتحاد.

واستنادًا إلى المادة 9.1 (إلى جانب المادة 9.4) من دليل المشاركة، فإن المقعد المخصص للصين في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال آسيا (المقعد الرابع للصين)، تم منحه إلى نادي شنغهاي اس آي بي جي الذي حصل على المركز الرابع في دوري السوبر الصيني.

وبالاعتماد على المبدأ ذاته، تم منح المقعد الذي كان مخصصًا لنادي غوانغزهو بالمجموعة التاسعة، إلى نادي بكين.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتواصل حول هذا الشأن مع الاتحاد الصيني لكرة القدم من أجل إجراء الترتيبات اللازمة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الآسيوي: يقرر منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة لدوري الأبطال لـ "شنغهاي" الصيني
سبق

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة ضمن دوري أبطال آسيا 2021، بعد استبعاد نادي شاندونغ لونينغ الصيني، الذي تم سحب رخصته للمشاركة من قِبل لجنة أهلية المشاركة في الاتحاد.

واستنادًا إلى المادة 9.1 (إلى جانب المادة 9.4) من دليل المشاركة، فإن المقعد المخصص للصين في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال آسيا (المقعد الرابع للصين)، تم منحه إلى نادي شنغهاي اس آي بي جي الذي حصل على المركز الرابع في دوري السوبر الصيني.

وبالاعتماد على المبدأ ذاته، تم منح المقعد الذي كان مخصصًا لنادي غوانغزهو بالمجموعة التاسعة، إلى نادي بكين.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتواصل حول هذا الشأن مع الاتحاد الصيني لكرة القدم من أجل إجراء الترتيبات اللازمة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
09:51 PM

الآسيوي: يقرر منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة لدوري الأبطال لـ "شنغهاي" الصيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة ضمن دوري أبطال آسيا 2021، بعد استبعاد نادي شاندونغ لونينغ الصيني، الذي تم سحب رخصته للمشاركة من قِبل لجنة أهلية المشاركة في الاتحاد.

واستنادًا إلى المادة 9.1 (إلى جانب المادة 9.4) من دليل المشاركة، فإن المقعد المخصص للصين في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال آسيا (المقعد الرابع للصين)، تم منحه إلى نادي شنغهاي اس آي بي جي الذي حصل على المركز الرابع في دوري السوبر الصيني.

وبالاعتماد على المبدأ ذاته، تم منح المقعد الذي كان مخصصًا لنادي غوانغزهو بالمجموعة التاسعة، إلى نادي بكين.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتواصل حول هذا الشأن مع الاتحاد الصيني لكرة القدم من أجل إجراء الترتيبات اللازمة.

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