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"العدل" تُطْلق الإصدار الرابع للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية

خلال خطوات بسيطة وميسّرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.. لتلبية المتطلبات

أطلقت وزارة العدل الإصدار الرابع من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرح أكثر من 50 خدمة عدلية، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتلبي جميع متطلباتهم في القطاعات العدلية كافة، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

ويتميز الإصدار الرابع للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية بوجود شروحات مرئية تفصيلية لأكثر من 50 خدمة عدلية وفق قوالب إبداعية تفاعلية، تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة.

ويتضمن الإصدار الرابع لدليل الخدمات العدلية 5 أقسام رئيسية هي القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، ففي قطاع القضاء، قدم الدليل شروحات لـ27 خدمة قضائية، منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الإلكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والتقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار الجديد للدليل العدلي شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً، خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر واعتماده من قبل الدائن، وكيفية المشاركة في المزاد الإلكتروني، خدمة تحويل مبلغ محجوز للمنفذ ضده، وإجراءات طلب إعادة تطبيق الإجراءات القضائية.

أما قطاع التوثيق، فقد استعرض الدليل مجموعة من الشروحات لعدد من الخدمات مثل كيفية إصدار وكالة إلكترونية، وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل، وطلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق.

وتناول الدليل بيان الكثير من خدمات الصلح، منها على سبيل المثال خطوات طلب الصلح إلكترونيًا عبر منصة تراضي والاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونياً، والاستعلام عن وثيقة إلكترونياً عبر منصة تراضي، إضافة إلى شرح عدد آخر من الخدمات المختلفة عبر بوابة "ناجز".

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي تقدم أكثر من 120 خدمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Documents/eMOJ-V4.pdf.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تُطْلق الإصدار الرابع للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية
سبق

أطلقت وزارة العدل الإصدار الرابع من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرح أكثر من 50 خدمة عدلية، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتلبي جميع متطلباتهم في القطاعات العدلية كافة، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

ويتميز الإصدار الرابع للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية بوجود شروحات مرئية تفصيلية لأكثر من 50 خدمة عدلية وفق قوالب إبداعية تفاعلية، تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة.

ويتضمن الإصدار الرابع لدليل الخدمات العدلية 5 أقسام رئيسية هي القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، ففي قطاع القضاء، قدم الدليل شروحات لـ27 خدمة قضائية، منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الإلكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والتقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار الجديد للدليل العدلي شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً، خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر واعتماده من قبل الدائن، وكيفية المشاركة في المزاد الإلكتروني، خدمة تحويل مبلغ محجوز للمنفذ ضده، وإجراءات طلب إعادة تطبيق الإجراءات القضائية.

أما قطاع التوثيق، فقد استعرض الدليل مجموعة من الشروحات لعدد من الخدمات مثل كيفية إصدار وكالة إلكترونية، وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل، وطلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق.

وتناول الدليل بيان الكثير من خدمات الصلح، منها على سبيل المثال خطوات طلب الصلح إلكترونيًا عبر منصة تراضي والاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونياً، والاستعلام عن وثيقة إلكترونياً عبر منصة تراضي، إضافة إلى شرح عدد آخر من الخدمات المختلفة عبر بوابة "ناجز".

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي تقدم أكثر من 120 خدمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Documents/eMOJ-V4.pdf.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
02:57 PM

"العدل" تُطْلق الإصدار الرابع للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية

خلال خطوات بسيطة وميسّرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.. لتلبية المتطلبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة العدل الإصدار الرابع من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرح أكثر من 50 خدمة عدلية، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتلبي جميع متطلباتهم في القطاعات العدلية كافة، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

ويتميز الإصدار الرابع للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية بوجود شروحات مرئية تفصيلية لأكثر من 50 خدمة عدلية وفق قوالب إبداعية تفاعلية، تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة.

ويتضمن الإصدار الرابع لدليل الخدمات العدلية 5 أقسام رئيسية هي القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، ففي قطاع القضاء، قدم الدليل شروحات لـ27 خدمة قضائية، منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الإلكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والتقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار الجديد للدليل العدلي شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً، خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر واعتماده من قبل الدائن، وكيفية المشاركة في المزاد الإلكتروني، خدمة تحويل مبلغ محجوز للمنفذ ضده، وإجراءات طلب إعادة تطبيق الإجراءات القضائية.

أما قطاع التوثيق، فقد استعرض الدليل مجموعة من الشروحات لعدد من الخدمات مثل كيفية إصدار وكالة إلكترونية، وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل، وطلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق.

وتناول الدليل بيان الكثير من خدمات الصلح، منها على سبيل المثال خطوات طلب الصلح إلكترونيًا عبر منصة تراضي والاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونياً، والاستعلام عن وثيقة إلكترونياً عبر منصة تراضي، إضافة إلى شرح عدد آخر من الخدمات المختلفة عبر بوابة "ناجز".

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي تقدم أكثر من 120 خدمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Documents/eMOJ-V4.pdf.

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