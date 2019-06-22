النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

جارٍ العمل على المرحلة الثانية لإيصال الخدمة لجميع المصانع في الدمام وجدة

أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، عن الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في كل من مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.

وتأتي تلك الأعمال ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" والتي تم توقيعها خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "NIDLP" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأوضحت "ضوئيات المتكاملة" أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجارٍ العمل الآن على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.

يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الألياف الضوئية إلى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية
سبق

أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، عن الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في كل من مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.

وتأتي تلك الأعمال ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" والتي تم توقيعها خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "NIDLP" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأوضحت "ضوئيات المتكاملة" أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجارٍ العمل الآن على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.

يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الألياف الضوئية إلى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
03:37 PM

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

جارٍ العمل على المرحلة الثانية لإيصال الخدمة لجميع المصانع في الدمام وجدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
889

أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، عن الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في كل من مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.

وتأتي تلك الأعمال ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" والتي تم توقيعها خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "NIDLP" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأوضحت "ضوئيات المتكاملة" أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجارٍ العمل الآن على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.

يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الألياف الضوئية إلى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,070
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,913
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,585
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,813

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة