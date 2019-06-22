"البيت الأزرق" يستعد لزيارة ولي العهد ببرنامج خاص.. وصحيفة كورية تحتفي بـ"سيد كل شيء"

كشفت صحيفة كورية عن الترتيبات الخاصة، والبرنامج المتوقع للزيارة المنتظرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الكورية سول.

ووصفت صحيفة "بلس نيوز" الكورية ولي العهد بـ"سيد كل شيء"؛ نظراً لما يتمتع به من قدرة على اتخاذ القرارات المهمة، وقيادته للإصلاح الاقتصادي في المملكة، وقيادته لخطة طموحة لإنهاء اعتماد السعودية على النفط.

وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الكوري مون جاي إن في سول، قبل أن يتوجه إلى أوساكا اليابانية؛ لحضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الفترة من 28 إلى 29 يونيو.

وتجرى ترتيبات على قدمٍ وساق لعقد اجتماعات بين وفد المملكة الاقتصادي المرافق لولي العهد وقادة الشركات الكورية. كما يستعد البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية) لإقامة حفل استقبال، حيث سيتم دعوة رؤساء الشركات الكبرى في كوريا بما في ذلك سامسونج وهيونداي وإل جي ومجموعة إس كيه، وذلك وفقاً للصحيفة الكورية.

كما سيحضر ولي العهد حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"، ثالث أكبر مصفاة نفط في كوريا وتملكها بالكامل شركة أرامكو السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن توفر زيارة ولي العهد الكثير من الفرص لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبحسب ما نقلته عن مصادرها فإن كوريا تأمل في المشاركة في مشروع المملكة لبناء 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030، وتكرار تجربتها الناجحة في بيع تكنولوجيا مفاعل لدولة الإمارات.