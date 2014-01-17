وزير الرياضة "الفيصل": فخورون بما تحقق من نجاحات بدعم قيادتنا الرشيدة

بعد النجاح الكبير لبطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض

وصف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق إسبانية ( ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو ) بالبطولة المميزة .

وقال " الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في " تويتر" :" نسخة مميزة من كأس السوبر الإسباني استمتع بها الجميع، فخورون بما تحقق من نجاحات بدعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله " .



وكان ريال مدريد قد حقق كأس السوبر الاسباني ( النسخة الـ 12 في مسيرته ) مساء أمس الأحد، على حساب نظيره بيلباو 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض .