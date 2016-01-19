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"الصندوق العقاري": أكثر من 600 ألف مستفيد من "القرض المدعوم" حتى نهاية 2021

منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على 55% من إجمالي العقود التمويلية

كشف صندوق التنمية العقارية عن توقيع أكثر من 600 ألف عقد تمويلي ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م، وبقيمة إجمالية تزيد على 354 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إن إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم بلغ أكثر من 600 ألف مستفيد وبحجم عقود تمويلية تزيد على 354 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2021م؛ موضحًا أن "القرض المدعوم" للسنة الخامسة على التوالي، يحقق إنجازات تتجاوز مستهدفاته السنوية؛ مما يؤكد نجاح البرنامج وثقة الأسر السعودية بخياراته التمويلية والسكنية.

وأكد "بن ماضي" الدور المحوري للصندوق العقاري في تنمية القطاع العقاري بالمملكة السكني؛ موضحًا أن منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على نحو 55% من إجمالي العقود التمويلية للبرنامج بمعدل 330 ألفًا؛ فيما جاء منتج البناء الذاتي بـ28% واستفادة أكثر من 170 ألف مستفيد، وأكثر من 55 ألف مستفيد من منتج وحدات سكنية تحت الإنشاء بـنسبة 9%؛ بينما استحوذ منتج أرض وقرض على 9%، وأعداد المستفيدين من المنتج بلغ نحو 44 ألف مستفيد.

وأضاف أن برنامج القرض المدعوم الذي يقدم وفق استحقاق فوري لمستفيدي "سكني"، أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر منذ انطلاقته؛ مؤكدًا استمرارية "القرض المدعوم" والدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف زيادة التملك إلى 70% نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يُذكر أن برنامج القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات التمويلية والسـكنية المتنوعة؛ منها البنـاء الذاتـي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء؛ وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري": أكثر من 600 ألف مستفيد من "القرض المدعوم" حتى نهاية 2021
سبق

كشف صندوق التنمية العقارية عن توقيع أكثر من 600 ألف عقد تمويلي ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م، وبقيمة إجمالية تزيد على 354 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إن إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم بلغ أكثر من 600 ألف مستفيد وبحجم عقود تمويلية تزيد على 354 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2021م؛ موضحًا أن "القرض المدعوم" للسنة الخامسة على التوالي، يحقق إنجازات تتجاوز مستهدفاته السنوية؛ مما يؤكد نجاح البرنامج وثقة الأسر السعودية بخياراته التمويلية والسكنية.

وأكد "بن ماضي" الدور المحوري للصندوق العقاري في تنمية القطاع العقاري بالمملكة السكني؛ موضحًا أن منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على نحو 55% من إجمالي العقود التمويلية للبرنامج بمعدل 330 ألفًا؛ فيما جاء منتج البناء الذاتي بـ28% واستفادة أكثر من 170 ألف مستفيد، وأكثر من 55 ألف مستفيد من منتج وحدات سكنية تحت الإنشاء بـنسبة 9%؛ بينما استحوذ منتج أرض وقرض على 9%، وأعداد المستفيدين من المنتج بلغ نحو 44 ألف مستفيد.

وأضاف أن برنامج القرض المدعوم الذي يقدم وفق استحقاق فوري لمستفيدي "سكني"، أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر منذ انطلاقته؛ مؤكدًا استمرارية "القرض المدعوم" والدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف زيادة التملك إلى 70% نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يُذكر أن برنامج القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات التمويلية والسـكنية المتنوعة؛ منها البنـاء الذاتـي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء؛ وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:46 AM
اخر تعديل
19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
05:54 PM

"الصندوق العقاري": أكثر من 600 ألف مستفيد من "القرض المدعوم" حتى نهاية 2021

منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على 55% من إجمالي العقود التمويلية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشف صندوق التنمية العقارية عن توقيع أكثر من 600 ألف عقد تمويلي ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م، وبقيمة إجمالية تزيد على 354 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إن إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم بلغ أكثر من 600 ألف مستفيد وبحجم عقود تمويلية تزيد على 354 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2021م؛ موضحًا أن "القرض المدعوم" للسنة الخامسة على التوالي، يحقق إنجازات تتجاوز مستهدفاته السنوية؛ مما يؤكد نجاح البرنامج وثقة الأسر السعودية بخياراته التمويلية والسكنية.

وأكد "بن ماضي" الدور المحوري للصندوق العقاري في تنمية القطاع العقاري بالمملكة السكني؛ موضحًا أن منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على نحو 55% من إجمالي العقود التمويلية للبرنامج بمعدل 330 ألفًا؛ فيما جاء منتج البناء الذاتي بـ28% واستفادة أكثر من 170 ألف مستفيد، وأكثر من 55 ألف مستفيد من منتج وحدات سكنية تحت الإنشاء بـنسبة 9%؛ بينما استحوذ منتج أرض وقرض على 9%، وأعداد المستفيدين من المنتج بلغ نحو 44 ألف مستفيد.

وأضاف أن برنامج القرض المدعوم الذي يقدم وفق استحقاق فوري لمستفيدي "سكني"، أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر منذ انطلاقته؛ مؤكدًا استمرارية "القرض المدعوم" والدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف زيادة التملك إلى 70% نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يُذكر أن برنامج القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات التمويلية والسـكنية المتنوعة؛ منها البنـاء الذاتـي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء؛ وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.

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