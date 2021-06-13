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"المطلق" لمتصل جار المسجد ولا يصلي فيه خوفًا من كورونا: لا حرج

في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بجواز أن يصلي الإنسان في بيته خشية أن تصيبه عدوى فيروس "كورونا".

وسأل متصل الدكتور المطلق ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام: "أنا جار للمسجد، ولكن في هذه الفترة لا أصلي فيه خوفًا من (كورونا)، فهل فيها شيء؟" فأجابه المطلق: "ليس فيها شيء. الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك".

عبدالله المطلق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق" لمتصل جار المسجد ولا يصلي فيه خوفًا من كورونا: لا حرج
سبق

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بجواز أن يصلي الإنسان في بيته خشية أن تصيبه عدوى فيروس "كورونا".

وسأل متصل الدكتور المطلق ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام: "أنا جار للمسجد، ولكن في هذه الفترة لا أصلي فيه خوفًا من (كورونا)، فهل فيها شيء؟" فأجابه المطلق: "ليس فيها شيء. الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك".

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:49 AM

"المطلق" لمتصل جار المسجد ولا يصلي فيه خوفًا من كورونا: لا حرج

في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
4,025

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بجواز أن يصلي الإنسان في بيته خشية أن تصيبه عدوى فيروس "كورونا".

وسأل متصل الدكتور المطلق ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام: "أنا جار للمسجد، ولكن في هذه الفترة لا أصلي فيه خوفًا من (كورونا)، فهل فيها شيء؟" فأجابه المطلق: "ليس فيها شيء. الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك".

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