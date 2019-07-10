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بأمر البرلمان.. إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا

من المعوقات التي تحد من سفر نحو 6 آلاف سائح سعودي سنويًا

وافق برلمان جنوب إفريقيا على إعفاء رعايا 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة، وكان من ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية.

وكان الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا من أبرز المعوقات التي تحد من سفر السعوديين إلى جنوب إفريقيا وتراوحت أعداد السعوديين المسافرين سنويًا ما يقارب من 6 آلاف سائح فقط ويمكن للسعوديين الآن الحصول على التأشيرة من مطار كيب تاون أو مطار جوهانسبرج.

وغرد حساب حكومة جنوب إفريقيا بقرار إعفاء السعوديين من الحصول على التأشيرة المسبقة.

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بأمر البرلمان.. إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا
سبق

وافق برلمان جنوب إفريقيا على إعفاء رعايا 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة، وكان من ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية.

وكان الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا من أبرز المعوقات التي تحد من سفر السعوديين إلى جنوب إفريقيا وتراوحت أعداد السعوديين المسافرين سنويًا ما يقارب من 6 آلاف سائح فقط ويمكن للسعوديين الآن الحصول على التأشيرة من مطار كيب تاون أو مطار جوهانسبرج.

وغرد حساب حكومة جنوب إفريقيا بقرار إعفاء السعوديين من الحصول على التأشيرة المسبقة.

10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
10:50 PM

بأمر البرلمان.. إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا

من المعوقات التي تحد من سفر نحو 6 آلاف سائح سعودي سنويًا

A A A
خالد خليل - الرياض
7
28,744

وافق برلمان جنوب إفريقيا على إعفاء رعايا 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة، وكان من ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية.

وكان الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا من أبرز المعوقات التي تحد من سفر السعوديين إلى جنوب إفريقيا وتراوحت أعداد السعوديين المسافرين سنويًا ما يقارب من 6 آلاف سائح فقط ويمكن للسعوديين الآن الحصول على التأشيرة من مطار كيب تاون أو مطار جوهانسبرج.

وغرد حساب حكومة جنوب إفريقيا بقرار إعفاء السعوديين من الحصول على التأشيرة المسبقة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

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