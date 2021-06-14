كثيفة بهبات تلامس القوة.. "المغبرة" تسود الرياض وتكشف موعد انكسارها

الرياح شمالية غربية محملة بالأتربة.. والتدني في مدى الرؤية الأفقية لافت

من المتوقع، بمشيئة الله، أن تتأثر منطقة الرياض مُجدداً اليوم الإثنين بالأجواء المغبرة، لكن بكثافة ووتيرة أقل نسبياً مما كانت عليه نهار الأحد، نظراً للتراجع النسبي في شدة الرياح وانكسارها بشكل أكبر نحو الشرق، على أن تستقر الأجواء بشكل كامل في الرياض اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل التي كشفها، اليوم، موقع طقس العرب، فلا تزال مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في طقس العرب تشير إلى استمرار تدفق الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة والغبار نحو العاصمة الرياض يوم الإثنين، مُترافقة بهبات قوية أحياناً تلامس حاجز الـ 60 كم/ساعة، تعمل على اثارة الأتربة والغبار بشكل محلي، وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت.

وتشير التوقعات إلى انكسار الرياح نحو الشرق اعتباراً من يوم الثلاثاء مبتعدة عن العاصمة الرياض، وبالتالي يتوقع أن تسود الرياض اعتباراً من الثلاثاء أجواء مستقرة بوجه عام، والله أعلم.