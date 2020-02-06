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جاكرتا.. ختام مسابقة "سلطان بن عبدالعزيز" للقرآن والسنة في دورتها الـ12

انطلقت للرجال والنساء بمشاركة 270 طالباً ضمن مرحلة "آسيان والباسفيك" الأولى

اختتمت، اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني الإندونيسي بدورتها الثانية عشرة، والتي تنظمها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

حضر حفل الاختتام، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الجنرال الحاج "فخر الرازي" وسفير خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي، ووفد من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وكانت المسابقة قد انطلقت للرجال والنساء بمشاركة 270 طالباً وطالبة (166 طالباً، و104 طالبات)؛ حيث تأتي المسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي ضمن المرحلة الأولى لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، وبمشاركة متسابقين يمثلون أكثر من 20 دولة، والتي ستقام خلال الفترة من 14 - 17 رجب 1441، 9 - 12 مارس 2020.

وتشمل المسابقة خمسة فروع، أربعة للقرآن الكريم مقسمة على حفظ القرآن كاملاً، وعشرين جزءاً، وخمسة عشر جزءاً، وعشرة أجزاء، والفرع الخامس مخصص للسنة النبوية، إذ تشمل فرعين الأول مخصص لحفظ 100 حديث سنداً ومتناً، والآخر لحفظ 400 حديث بلا سند.

وشارك بالمسابقة منذ انطلاقتها أكثر من 2322 متسابقاً، وأسهمت في تخريج 200 محكم للمسابقات القرآنية إلى جانب إلحاق أوائل الفائزين في برنامج لمدة شهر كامل لدى المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه للحصول على إجازة بالقراءات على يد أشهر القراء في المدينة المنورة ووفق برنامج يعد لهم يتضمن أداء مناسك العمرة، وقد تم قبول معظم الفائزين لدى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وتعدّ المسابقة إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في إطار حرصه على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق السنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة، وهي تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وتدبر معانيه، وكذلك حفظ السنة النبوية.

العاصمة الإندونيسية جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جاكرتا.. ختام مسابقة "سلطان بن عبدالعزيز" للقرآن والسنة في دورتها الـ12
سبق

اختتمت، اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني الإندونيسي بدورتها الثانية عشرة، والتي تنظمها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

حضر حفل الاختتام، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الجنرال الحاج "فخر الرازي" وسفير خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي، ووفد من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وكانت المسابقة قد انطلقت للرجال والنساء بمشاركة 270 طالباً وطالبة (166 طالباً، و104 طالبات)؛ حيث تأتي المسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي ضمن المرحلة الأولى لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، وبمشاركة متسابقين يمثلون أكثر من 20 دولة، والتي ستقام خلال الفترة من 14 - 17 رجب 1441، 9 - 12 مارس 2020.

وتشمل المسابقة خمسة فروع، أربعة للقرآن الكريم مقسمة على حفظ القرآن كاملاً، وعشرين جزءاً، وخمسة عشر جزءاً، وعشرة أجزاء، والفرع الخامس مخصص للسنة النبوية، إذ تشمل فرعين الأول مخصص لحفظ 100 حديث سنداً ومتناً، والآخر لحفظ 400 حديث بلا سند.

وشارك بالمسابقة منذ انطلاقتها أكثر من 2322 متسابقاً، وأسهمت في تخريج 200 محكم للمسابقات القرآنية إلى جانب إلحاق أوائل الفائزين في برنامج لمدة شهر كامل لدى المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه للحصول على إجازة بالقراءات على يد أشهر القراء في المدينة المنورة ووفق برنامج يعد لهم يتضمن أداء مناسك العمرة، وقد تم قبول معظم الفائزين لدى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وتعدّ المسابقة إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في إطار حرصه على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق السنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة، وهي تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وتدبر معانيه، وكذلك حفظ السنة النبوية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:18 PM

جاكرتا.. ختام مسابقة "سلطان بن عبدالعزيز" للقرآن والسنة في دورتها الـ12

انطلقت للرجال والنساء بمشاركة 270 طالباً ضمن مرحلة "آسيان والباسفيك" الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني الإندونيسي بدورتها الثانية عشرة، والتي تنظمها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

حضر حفل الاختتام، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الجنرال الحاج "فخر الرازي" وسفير خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي، ووفد من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وكانت المسابقة قد انطلقت للرجال والنساء بمشاركة 270 طالباً وطالبة (166 طالباً، و104 طالبات)؛ حيث تأتي المسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي ضمن المرحلة الأولى لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، وبمشاركة متسابقين يمثلون أكثر من 20 دولة، والتي ستقام خلال الفترة من 14 - 17 رجب 1441، 9 - 12 مارس 2020.

وتشمل المسابقة خمسة فروع، أربعة للقرآن الكريم مقسمة على حفظ القرآن كاملاً، وعشرين جزءاً، وخمسة عشر جزءاً، وعشرة أجزاء، والفرع الخامس مخصص للسنة النبوية، إذ تشمل فرعين الأول مخصص لحفظ 100 حديث سنداً ومتناً، والآخر لحفظ 400 حديث بلا سند.

وشارك بالمسابقة منذ انطلاقتها أكثر من 2322 متسابقاً، وأسهمت في تخريج 200 محكم للمسابقات القرآنية إلى جانب إلحاق أوائل الفائزين في برنامج لمدة شهر كامل لدى المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه للحصول على إجازة بالقراءات على يد أشهر القراء في المدينة المنورة ووفق برنامج يعد لهم يتضمن أداء مناسك العمرة، وقد تم قبول معظم الفائزين لدى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وتعدّ المسابقة إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في إطار حرصه على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق السنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة، وهي تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وتدبر معانيه، وكذلك حفظ السنة النبوية.

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