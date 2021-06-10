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جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل 4 محافظات

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الدائر بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساء
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الدائر بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
11:15 AM

جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل 4 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الدائر بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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