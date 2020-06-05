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بريطانيا تسجل 357 وفاة جديدة كورونا خلال 24 ساعة

فيما سيتم ارتداء أقنعة الوجه للعاملين بالمستشفيات والزوار من 15 يونيو الجاري

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 357 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 40261 شخصاً، فيما لا يزال سبعة آلاف مريض منومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.

ونوه الوزير بأنه وفقاً للوائح الجديدة يجب على جميع العاملين في المستشفيات والزوار ارتداء أقنعة الوجه ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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بريطانيا تسجل 357 وفاة جديدة كورونا خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 357 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 40261 شخصاً، فيما لا يزال سبعة آلاف مريض منومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.

ونوه الوزير بأنه وفقاً للوائح الجديدة يجب على جميع العاملين في المستشفيات والزوار ارتداء أقنعة الوجه ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
09:31 PM

بريطانيا تسجل 357 وفاة جديدة كورونا خلال 24 ساعة

فيما سيتم ارتداء أقنعة الوجه للعاملين بالمستشفيات والزوار من 15 يونيو الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 357 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 40261 شخصاً، فيما لا يزال سبعة آلاف مريض منومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.

ونوه الوزير بأنه وفقاً للوائح الجديدة يجب على جميع العاملين في المستشفيات والزوار ارتداء أقنعة الوجه ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.

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