"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.