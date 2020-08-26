حائل.. "مكافحة المخدرات" تضبط تشكيلاً استقبل وروّج 3 ملايين حبة كبتاجون

مكونة من 4 مواطنين ومقيم وقاموا بإنشاء شركة وهمية تقوم بتهريب المخدرات

ألقت فرق ‫مكافحة المخدرات بحائل القبض على تشكيل مكون من أربعة سعوديين ومقيم. كان قد استقبل كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون من خارج المملكة.

وعمل التشكيل على ترويجها بشكل واسع، حيث قام بإنشاء شركة وهمية تقوم بتهريب المخدرات.

وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه في هذه القضية (٣.١٠٦.٢١٤) حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.