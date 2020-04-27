قائد القوات الخاصة للأمن البيئي: التزامنا دليل وعينا وتحضرنا

رفع التهنئة إلى القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

قدّم العميد ركن ساهر بن محمد الحربي قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنّأ العميد "الحربي" وزير الداخلية، وجميع القطاعات العسكرية في ميادين العز والشرف بالحدود، وأيضاً عناصر القطاعات الصحية القائمين على مواجهة فيروس "كورونا"، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال "الحربي": علينا جميعاً أن نستشعر أمانتنا بالمسؤولية بالالتزام التام بما يصدر من تعليمات رسمية تخص الجائحة.

وأضاف: التزامنا دليل وعينا وتحضرنا، ونسأل الله أن يرفع هذا الوباء عن وطننا عاجلاً غير آجل.