"الجفالي للسيارات" تفوز بجائزة أفضل حملة خدمة مجتمع عن برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف

باسم ولي: الجائزة تعطي مؤشراً بأن الشركة تسير في الطريق الصحيح نحو تمكين الشباب السعودي

حصد برنامج شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز التدريبي للشباب المنتهي بالتوظيف، جائزة أفضل حملة خدمة مجتمع منفذة في شركات قطاع السيارات في المملكة خلال عام 2021 بناءً على تصنيف جائزة بي آر أرابيا لقطاع السيارات.

وتسلم الجائزة مدير قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي ومدير خدمات ما بعد البيع دومنيك ويلز ومدير الجفالي للتدريب ضرار تفكجي، في الحفل الذي أقيم مؤخراً في جدة برعاية الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وحضور المهندس فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية للسيارات، والدكتور وليد قطان رئيس اللجنة العليا للجائزة.

وأكد باسم ولي عقب تسلمه الجائزة أن "هذه الجائزة تعطي مؤشراً بأن الشركة تسير في الطريق الصحيح نحو تمكين الشباب السعودي للقيام بدوره في وظائف ومجالات كانت النظرة السابقة بأنها غير مرغوبة من جانب الشباب الباحث عن الوظيفة المناسبة، ولكن من خلال تجربتنا وجدنا أن شباب وطننا يملك الطموح والرغبة لدخول كل المجالات وإثبات قدرته على النجاح، فأقسام الشركة اليوم تضم كوادر وطنية كانت بداية حياتها العملية من خلال شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وحققت ذاتها وأضافت كثيراً للعمل داخل الشركة بعد أن وجدت العناية والاهتمام والفرصة كاملة للتطور وكسب الخبرة والتجربة".

وأضاف: "في البرنامج الذي نحتفل بفوزه بهذه الجائزة تم استقطاب الكوادر لتدريبها وتأهيلها وفقاً لأفضل المعايير التي تتواكب مع مكانة سيارات مرسيدس - بنز العلامة التجارية الأولى في قطاع السيارات عالمياً، حتى يصبح لديها المهارة في التعامل مع سيارات مرسيدس - بنز ذات التقنية والمواصفات العالية، مما يعكس حرصنا في الشركة على أن نكون داعمين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الشباب السعودي عبر تهيئته لسوق العمل وخلق الفرص الوظيفية أمامه، وهو ما نعمل عليه في هذا البرنامج الذي يحصل فيه الشاب على وظيفته بعد إتمامه فترة برنامجه التدريبي المتكامل في تخصصه".