عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك خلال السماح بالتجوّل
وسط وعي مجتمعي والتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية
شهدت الطرقات والميادين العامة بتبوك، اليوم، عودة للنشاط والحركة، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة وسط التزام مجتمعي وانسيابية في الحركة الأمر الذي يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.
وبدأت حركة السيارات في شوارع وطرق تبوك في الساعات الأولى من بدء مرحلة السماح بالتجوّل الجزئي والمحدد بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً.
عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك خلال السماح بالتجوّل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-28
شهدت الطرقات والميادين العامة بتبوك، اليوم، عودة للنشاط والحركة، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة وسط التزام مجتمعي وانسيابية في الحركة الأمر الذي يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.
وبدأت حركة السيارات في شوارع وطرق تبوك في الساعات الأولى من بدء مرحلة السماح بالتجوّل الجزئي والمحدد بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
03:59 PM
عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك خلال السماح بالتجوّل
وسط وعي مجتمعي والتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية
شهدت الطرقات والميادين العامة بتبوك، اليوم، عودة للنشاط والحركة، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة وسط التزام مجتمعي وانسيابية في الحركة الأمر الذي يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.
وبدأت حركة السيارات في شوارع وطرق تبوك في الساعات الأولى من بدء مرحلة السماح بالتجوّل الجزئي والمحدد بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً.