عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك خلال السماح بالتجوّل

وسط وعي مجتمعي والتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية

شهدت الطرقات والميادين العامة بتبوك، اليوم، عودة للنشاط والحركة، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة وسط التزام مجتمعي وانسيابية في الحركة الأمر الذي يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.

وبدأت حركة السيارات في شوارع وطرق تبوك في الساعات الأولى من بدء مرحلة السماح بالتجوّل الجزئي والمحدد بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً.