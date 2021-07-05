قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنـزي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك بقصر البركة في مسقط اليوم.
ونقل السفير العنزي لجلالة سلطان عُمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل سلطان عُمان، السفير العنزي، نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء.
سفير المملكة لدى عُمان يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-05
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنـزي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك بقصر البركة في مسقط اليوم.
ونقل السفير العنزي لجلالة سلطان عُمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل سلطان عُمان، السفير العنزي، نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
02:15 PM
سفير المملكة لدى عُمان يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنـزي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك بقصر البركة في مسقط اليوم.
ونقل السفير العنزي لجلالة سلطان عُمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل سلطان عُمان، السفير العنزي، نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء.