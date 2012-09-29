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أمير منطقة الرياض يطلق مبادرة برنامج سفراء تنمية الأسرة في المحافظات

تماشياً مع توجيهات رؤية المملكة 2030 في توظيف العمل التطوعي لدعم التنمية

أصدر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قراراً تنفيذياً بإنشاء برنامج سفراء تنمية الأسرة في لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض.
وتأتي المبادرة في إطار متابعة سموه لخطط تطوير البرامج التنموية في منطقة الرياض، وتماشياً مع توجيهات رؤية المملكة 2030 في توظيف العمل التطوعي لدعم البرامج التنموية بشكل مؤسسي.
وأكد سموه أن هذا البرنامج -وغيره من البرامج التنموية التي تخدم خطط التنمية في الوطن- أحد التوجهات البارزة في الدولة، التي تهدف إلى تأطير الأسس النظامية التي تسهم في فتح المجال لإشراك الجميع في الخطط التنموية الوطنية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
ونوه الأمير فيصل بن بندر بإسهامات صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض المتميزة في قيادة جهود تطوير برامج التنمية الموجهة للأسرة بشكل خاص في منطقة الرياض ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة في تنفيذها، واقتراح تعميم خدمات المبادرة على بقية لجان المجلس.
وتضمن الدليل التنظيمي للمبادرة 16 مادة بيّنت تنظيم البرنامج واختصاصاته، وهيكلته والوحدات التي يتكوّن منها، ومهام كل وحدة، إضافة إلى الأحكام العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة الرياض يطلق مبادرة برنامج سفراء تنمية الأسرة في المحافظات
سبق

أصدر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قراراً تنفيذياً بإنشاء برنامج سفراء تنمية الأسرة في لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض.
وتأتي المبادرة في إطار متابعة سموه لخطط تطوير البرامج التنموية في منطقة الرياض، وتماشياً مع توجيهات رؤية المملكة 2030 في توظيف العمل التطوعي لدعم البرامج التنموية بشكل مؤسسي.
وأكد سموه أن هذا البرنامج -وغيره من البرامج التنموية التي تخدم خطط التنمية في الوطن- أحد التوجهات البارزة في الدولة، التي تهدف إلى تأطير الأسس النظامية التي تسهم في فتح المجال لإشراك الجميع في الخطط التنموية الوطنية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
ونوه الأمير فيصل بن بندر بإسهامات صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض المتميزة في قيادة جهود تطوير برامج التنمية الموجهة للأسرة بشكل خاص في منطقة الرياض ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة في تنفيذها، واقتراح تعميم خدمات المبادرة على بقية لجان المجلس.
وتضمن الدليل التنظيمي للمبادرة 16 مادة بيّنت تنظيم البرنامج واختصاصاته، وهيكلته والوحدات التي يتكوّن منها، ومهام كل وحدة، إضافة إلى الأحكام العامة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
06:36 PM

أمير منطقة الرياض يطلق مبادرة برنامج سفراء تنمية الأسرة في المحافظات

تماشياً مع توجيهات رؤية المملكة 2030 في توظيف العمل التطوعي لدعم التنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قراراً تنفيذياً بإنشاء برنامج سفراء تنمية الأسرة في لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض.
وتأتي المبادرة في إطار متابعة سموه لخطط تطوير البرامج التنموية في منطقة الرياض، وتماشياً مع توجيهات رؤية المملكة 2030 في توظيف العمل التطوعي لدعم البرامج التنموية بشكل مؤسسي.
وأكد سموه أن هذا البرنامج -وغيره من البرامج التنموية التي تخدم خطط التنمية في الوطن- أحد التوجهات البارزة في الدولة، التي تهدف إلى تأطير الأسس النظامية التي تسهم في فتح المجال لإشراك الجميع في الخطط التنموية الوطنية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
ونوه الأمير فيصل بن بندر بإسهامات صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض المتميزة في قيادة جهود تطوير برامج التنمية الموجهة للأسرة بشكل خاص في منطقة الرياض ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة في تنفيذها، واقتراح تعميم خدمات المبادرة على بقية لجان المجلس.
وتضمن الدليل التنظيمي للمبادرة 16 مادة بيّنت تنظيم البرنامج واختصاصاته، وهيكلته والوحدات التي يتكوّن منها، ومهام كل وحدة، إضافة إلى الأحكام العامة.

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