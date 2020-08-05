كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة. وتفصيلًا قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم". وأضافت: "من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش: احمرار العينين، والجوع والعطش، التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وآثار الحروق على الملابس، والضحك المفاجئ بدون مبرر، مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، وعدم استجابة لما يدور حوله". وأشارت إلى أن من أضرار الحشيش: تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، والاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، وضمورًا في خلايا المخ، الإصابة بالأمراض النفسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي.

"مكافحة المخدرات": الحشيش يؤثر بشكل مباشر على العقل ويحتوي مئات المواد الخطرة ذياب الشمري سبق 2020-08-05 كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة.



وتفصيلًا قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم".



وأضافت: "من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش: احمرار العينين، والجوع والعطش، التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وآثار الحروق على الملابس، والضحك المفاجئ بدون مبرر، مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، وعدم استجابة لما يدور حوله".



وأشارت إلى أن من أضرار الحشيش: تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، والاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، وضمورًا في خلايا المخ، الإصابة بالأمراض النفسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 06:53 PM

"مكافحة المخدرات": الحشيش يؤثر بشكل مباشر على العقل ويحتوي مئات المواد الخطرة كشفت عن بعض العلامات التي تدل على التعاطي والإدمان





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كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة.



وتفصيلًا قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم".



وأضافت: "من العلامات الدالة على تعاطي الحشيش: احمرار العينين، والجوع والعطش، التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وآثار الحروق على الملابس، والضحك المفاجئ بدون مبرر، مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، وعدم استجابة لما يدور حوله".



وأشارت إلى أن من أضرار الحشيش: تأخر النمو والنضوج الجسماني عند الشباب، والاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، وضمورًا في خلايا المخ، الإصابة بالأمراض النفسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي.