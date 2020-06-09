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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7329.38 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 264 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 28.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7329.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 257 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, إكسا التعاونية, شمس, تبوك الزراعية, وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد الخليج, شاكر, دور, نادك, وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.27% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، زين السعودية, سيرا , والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 56.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8175.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 337 ألف سهم تقاسمتها 1189 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7329.38 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 28.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7329.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 257 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, إكسا التعاونية, شمس, تبوك الزراعية, وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد الخليج, شاكر, دور, نادك, وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.27% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، زين السعودية, سيرا , والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 56.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8175.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 337 ألف سهم تقاسمتها 1189 صفقة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:17 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7329.38 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 264 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 28.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7329.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 257 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, إكسا التعاونية, شمس, تبوك الزراعية, وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد الخليج, شاكر, دور, نادك, وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.27% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، زين السعودية, سيرا , والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 56.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8175.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 337 ألف سهم تقاسمتها 1189 صفقة.

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